Оккупанты все сильнее давят на Бахмут и Авдеевку: свежие карты боев в Украине

Враг атакует на четырех направлениях

Российские оккупанты продолжают наступать на востоке и не прекращают обстрелы. Вокруг Бахмута в наступление вагнеровцев все больше задействуют обычную русскую армию.

Согласно отчету Института изучения войны, враги не имеют такой степени контроля над украинскими логистическими линиями в Бахмут и Авдеевку, как пытаются показать. По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Отбиты 85 атак врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении враг атаковал вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки, Выемки. Огнем поливал Харьковщину, Луганщину, Донетчину. Продолжаются локальные сражения с врагом во многих местах. Российские коллаборанты заявляют, что с середины февраля захватили 9 населенных пунктов в Харьковской области. Кадры с геолокацией показывают, что враг мог продвинуться вблизи Ковалевки (10 км юго-западнее Сватового) и Верхнекаменского (21 км южнее Кременной).

Карта боев в Луганской и Харьковской области

Враг продолжает штурм Бахмута. По данным DeepState, тяжелые бои продолжаются на юге города, враг накрывает артиллерийским огнем. Враг мог продвинуться в Бахмуте в направлении центра города и немного на юго-западе. Также российские оккупанты атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Штурмуют также и возле Ивановского и трассы на Славянск. Кадры с геолокацией, опубликованные 24 марта, показывают, что украинские войска восстановили определенные позиции вдоль шоссе E40 севернее Бахмута во время недавней контратаки.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях русские войска наступали без успеха в сторону Керамика, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки. Бои продолжаются. Российские источники заявляют, что оккупанты хотят подойти к Авдеевке с севера в районе Бердичев, Новобахмутовки, Новокалинового и Степного, а также с юга, а не вести фронтальный штурм.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Запорожской и Херсонской области россияне не прекращают обстрел. На оккупированных территориях, в том числе из Бердянска, с апреля перемещаться по оккупированным территориям можно будет только с пропусками после прохождения фильтрации.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фото Генштаба опознаны пакистанские снаряды для "Градов". Их могли переправить через союзников. Что касается россиян, то вероятность, что они собирают силы на еще одну попытку наступления.