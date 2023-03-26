В Украине заметили пакистанские снаряды: для чего они применяются и что у них особенного (фото)

Это не первые пакистанские снаряды, которые используются в ВСУ

Украинские военные получили новые снаряды пакистанского производства калибром 122 мм. Их используют для реактивной артиллерии.

На фото Генштаба опознали снаряды Yarmuk. Скорее всего, сообщает "Милитарный", что такие ракеты поставлены нашей стране не напрямую, а через закупки союзников. Это может быть Великобритания. Она устраивала "воздушный мост" между Румынией и Пакистаном для доставки секретных грузов.

Фото Генштаба ВСУ со снарядами Yarmuk калибром 122 мм

Реактивные снаряды Yarmuk калибром 122 мм производит пакистанская компания Pakistani Ordnance Factories. Это неуправляемая ракета "земля-воздух". Ими стреляют из РСЗО, в том числе из "Градов". Ракеты имеют взрывчатые боеголовки, поражающие взрывом и обломками. Эффективны против пехоты и легобронированных целей.

Основные характеристики:

максимальная дальность — 20 км,

максимальное время полета — 78 секунд,

начальная скорость – 400 м/с.

Характеристики Yarmuk

Первые данные об отправке в Украину снарядов для "Градов" появились в феврале 2023 года. Тогда назывался маршрут через Германию и Польшу. Речь шла об около 10 тысячах снарядов 122 мм. Это уже не первый раз, когда в Украине "светится" оружие из Пакистана.