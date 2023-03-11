У Украины может появиться еще один внезапный союзник: кремлю не понравится

Пакистан переживает серьезный экономический кризис, поэтому ищет любые способы получить финансовые вливания.

Украина до сих пор имеет серьезную потребность в западной военной технике, чтобы окончательно победить армию рф на поле боя. По всей вероятности, оказать поддержку Киеву решили даже в Пакистане. Иностранные журналисты обратили внимание на "засветившиеся" снаряды в одном из видео, снятых на передовой. 112-миллиметровые боеприпасы идентифицировали как изготовленные именно пакистанскими предприятиями. Кроме того, существует вероятность, что ВСУ смогут получить от этого государства и несколько десятков танков.

Такую информацию сообщает индийское издание FirstPost. По данным СМИ, в Пакистане сейчас нарастает серьезный экономический кризис, поэтому правительство может прибегнуть к продаже вооружения другим государствам, в том числе и Украине.

Кроме этого, появляются неподтвержденные данные о предложении Пакистана передать Украине сразу 44 танка типа T-80УД. Согласиться на такой шаг там готовы, если Запад обеспечит финансовую помощь. Самое интересное в этой ситуации то, что эта техника была получена пакистанцами именно от нашего государства — при закупках в 1997-1999 годах.

Также сообщается, что официальный Исламабад может быть связан с поставкой в Украину боеприпасов для танков и артиллерии. Для этого якобы используют воздушный мост, созданный Великобританией.

Снаряды на этом видео опознали как пакистанские

При этом официально Пакистан отрицает наличие военной помощи украинскому государству со своей стороны. Местные чиновники подчеркивают, что придерживаются "политики невмешательства" во внешние конфликты.

Между тем, отдельные издания пишут, что в россии могут быть недовольны действиями Пакистана и даже просить вмешаться Китай, имеющий с Исламабадом хорошие партнерские отношения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина уже получила от западных партнеров первые танки Leopard 2, предоставление которых требовало несколько долгих месяцев. Более того, к поставкам готовят уже очередную партию такой техники.

Тем временем Британия занимается передачей танков Challenger 2, известных своей усиленной броней.