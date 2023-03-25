На Западе заговорили о переносе наступления россиян. Генерал указал на ещё один тревожный сигнал

Потенциал россиян еще не исчерпан

Россияне испытывают большие трудности со своим большим наступлением, однако это не значит, что украинцам пора расслабляться.

Как рассказал в интервью изданию Факты генерал и бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, есть признаки того, что в россии просто пытаются взять паузу, чтобы подготовиться к новому удару.

"Я не совсем разделяю поверхностное отношение к российским возможностям, будто они полностью исчерпали свой потенциал. Считаю, что там еще есть определенный ресурс", — сказал он.

По его словам, в россии пока хватает личного состава, однако наблюдаются проблемы с техникой. Впрочем, и тут он обратил внимание на любопытный нюанс.

Муженко отметил, что согласно исследованию специалистов Украинского института будущего, россияне способны ремонтировать или производить до 10 танков на день, что составляет около 300 танков в месяц.

"Сколько мы уничтожаем танков в месяц? Точно не триста. Пусть даже сто. Где еще двести? Значит, их аккумулируют и готовят к укомплектованию воинских частей", — отметил он.

Стоит отметить, что это интервью появилось на фоне выхода материала Bloomberg, в котором утверждалось, что россия намерена остановить свое наступление, чтобы отбить украинское контрнаступление. По мнению источников издания, в кремле убеждены, что если Украине не удастся продемонстрировать успех на поле боя, то ее поддержка со стороны Запада ослабнет.