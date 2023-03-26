Колоссальные разрушения: российская авиация разнесла многоэтажки в Авдеевке (фото)

Атака производилась с самолетов

Российские оккупанты продолжают буквально стирать с лица Земли мирные города Донбасса. 26 марта снова досталось многострадальной Авдеевке.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его информации военные преступники нанесли ракетный удар сразу по двум многоквартирным домам города. Здания получили колоссальные разрушения, но к счастью, предварительно, в этот раз российским убийцам никого не удалось убить.

Ермак рассказал, что этот удар захватчики нанесли с помощью ракет, которые были выпущены авиацией.

В эфире телемарафона председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ситуация вокруг города остается напряженной.

"Ситуация очень обостренная, очень активно все происходит — и в городе, и на позициях вокруг города. Ночь более-менее спокойно прошла, но утро началось с авиаракетного удара, две ракеты залетели в город, одна в более промышленную зону попала, вторая — в центральную часть, где многоэтажные дома находятся. Слава Богу, нет у нас ни раненых, ни погибших за эти сутки", — говорит он.

Cтоит отметить, что прямо сейчас за Авдеевку продолжаются ожесточенные бои, а россияне не считаются с мирными жителями.

Также мы сообщали, что в Авдеевке эвакуировали мальчика, чьи опекуны не хотели уезжать.