Укр

Андрей Бедняков показал кадры разрушенной оккупантами Авдеевки: душераздирающее видео

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Украинский телеведущий Андрей Бедняков Новость обновлена 03 февраля 2023, 10:35
Украинский телеведущий Андрей Бедняков. Фото instagram.com/biedniakov

Шоумен посетил одно из самых опасных городов Украины

Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал душераздирающие кадры с Авдеевки Донецкой области — города, который россияне продолжают нещадно обстреливать. Только на днях весь день оккупанты били из "Градов" по жилым кварталам города.

35-летний шоумен посетил Авдеевку и заснял разрушенные многоэтажки, в которых до сих пор продолжают жить мирные люди, в частности маленькие дети.

"Там бьется сердце. Там наши люди", — написал в соцсети Инстаграм Бедняков. Видеоряд телеведущий сопроводил песней украинской группы "Океан Эльзы" — "Обійми".

Недавно оккупанты снова обстреляли город, в том числе и Бахмут. В результате атаки "Градами" и артиллерией погибло три человека.

авдеевка расстрелянные дома
Кадры из разрушенной, но непобедимой Авдеевки, снятые Андреем Бедняковым
авдеевка расстрелянные дома
авдеевка расстрелянные дома
авдеевка расстрелянные дома
авдеевка расстрелянные дома

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Бедняков присоединился к флешмобу #freetheleopards, призывающий предоставить ВСУ танки Leopard для борьбы с оккупантом. Ведущий показал детское фото, на котором он предстал в леопардовой шубе. Также шоумен поделился душещипательным видео, на котором российские оккупанты сносят его родной дом в Мариуполе.

Напомним, что Андрей Бедняков и его жена, украинская актриса Настя Короткая 20 октября во второй раз стали родителями — у пары родился сын. В апреле телеведущий сообщил о смерти матери.

Теги:
#Война #Авдеевка #Андрей Бедняков