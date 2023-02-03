Андрей Бедняков показал кадры разрушенной оккупантами Авдеевки: душераздирающее видео

Шоумен посетил одно из самых опасных городов Украины

Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал душераздирающие кадры с Авдеевки Донецкой области — города, который россияне продолжают нещадно обстреливать. Только на днях весь день оккупанты били из "Градов" по жилым кварталам города.

35-летний шоумен посетил Авдеевку и заснял разрушенные многоэтажки, в которых до сих пор продолжают жить мирные люди, в частности маленькие дети.

"Там бьется сердце. Там наши люди", — написал в соцсети Инстаграм Бедняков. Видеоряд телеведущий сопроводил песней украинской группы "Океан Эльзы" — "Обійми".

Недавно оккупанты снова обстреляли город, в том числе и Бахмут. В результате атаки "Градами" и артиллерией погибло три человека.

Кадры из разрушенной, но непобедимой Авдеевки, снятые Андреем Бедняковым

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Бедняков присоединился к флешмобу #freetheleopards, призывающий предоставить ВСУ танки Leopard для борьбы с оккупантом. Ведущий показал детское фото, на котором он предстал в леопардовой шубе. Также шоумен поделился душещипательным видео, на котором российские оккупанты сносят его родной дом в Мариуполе.

Напомним, что Андрей Бедняков и его жена, украинская актриса Настя Короткая 20 октября во второй раз стали родителями — у пары родился сын. В апреле телеведущий сообщил о смерти матери.