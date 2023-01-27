Оккупанты обстреляли Авдеевку и Бахмут: погибли три человека

Враг бил по жилищам мирных граждан из "Градов" и артиллерии

Несмотря на огромные потери в боях на Донбассе, русский враг настойчиво продолжает попытки добиться хоть какой-нибудь победы, обстреливая при этом как украинские войска, так и мирные города.

В частности, в течение четверга, 26 января, оккупанты убили трех жителей региона.

Еще восемь местных жителей в результате атак врага получили ранения, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Отмечается, что противник в этот день открыл огонь по городам Бахмут и Авдеевка, а также по поселку Богоявленка (Волновахский район). Захватчики били по населенным пунктам из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии.

В частности, противник вел огонь по жилой застройке. Погибла женщина 79 лет и двое мужчин – одному из них было 62 года, другому – 58.

"От попадания снарядов получили повреждения и разрушения частные, многоквартирные дома и хозяйственные сооружения", – говорится в сообщении.

В областной прокуратуре добавили, что начали досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Ранее соощалось, что путинские войска в последние дни начали вести ограниченные атаки на большей части линии фронта. Такая тактика, по мнению аналитиков, призвана рассредоточить и отвлечь украинских защитников, чтобы начать наступление в Луганской области.