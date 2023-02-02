"Помним и поем Твои песни": украинские звезды растрогали сеть постами к годовщине гибели Кузьмы Скрябина

Сегодня его вспоминает очень много людей

Сегодня — 8-я годовщина смерти известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, подарившего нам такие бессмертные хиты как "Старые фотографии", "Люди как корабли" и "Дельфины". В этом году Андрею Кузьменко должно было исполниться 55 лет. Однако все сложилось по-другому: 2 февраля 2015 года он погиб в страшной автокатастрофе в Днепропетровской области.

Сейчас артиста вспоминают как светлого прямолинейного человека, отличавшегося своей честностью и готовностью помочь другим. После событий 2014 он активно помогал украинским добровольцам, которые героически защищают Донбасс. Сегодня его вспоминает очень много людей, в том числе и звезды украинского шоу-биза. "Телеграф" решил поведать, кто именно поделился светлыми воспоминаниями о Кузьме в этот сложный день.

Наталья Могилевская

Сегодня певица выложила пост в инстаграме с подписью: "8 лет без тебя, друг…"

Тарас Тополя

Почтил память легендарного музыканта и его коллега — лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. На своей странице в инстаграме он выложил видео с подписью:

"Сегодня мы точно знаем, кто и в чем виноват на нашей земле. Помним и поем Твои песни. Песни, которые имеют глубину и содержание, которые актуальны будут и через 50 лет, не пластмассовые, а живые. Настоящие.

"На глибині, зустрічаються всі,

Так ніби в морі місця нема,

І труться бортами, аж стогне земля

Від зависті, підлості й зла".

Трудно оценить глубину и величину настоящего украинского артиста, который, к сожалению, ушел от нас так рано.

Кузьма, несем Твое творчество сквозь годы!"

Андрей Джеджула

Украинский актер и шоумен запостил в своем инстаграме фото с Кузьмой и подписью: "8 лет, как ты друг ушел в вечность и я ежедневно вспоминаю тебя в молитвах со всеми моими небожителями! Не хватает твоего юмора, энергии и острого взгляда и критики! Ты был настоящим во всем! Друг, Андрюха! Царство тебе небесное и вечный покой!"

Тарас Цымбалюк

Вспомнил о восьмой годовщине и популярный актер Тарас Цымбалюк. Он выложил сторис с фото Андрея Кузьменко и подписал его: "8 лет без великого украинца — Кузьмы".

Александра Погорелова

Своей историей знакомства с легендой сегодня решила поделиться участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Александра Погорелова. На ее странице в инстаграме появилась сторис с рассказом о том счастливом дне 2009-го:

"11 класс, у меня выпускной. На парковке для машин возле ресторана, в котором мы праздновали, мы увидели Кузьму. Он стоял там со своими музыкантами. Я подошла к нему и очень-очень сильно попросила прийти к нам и спеть песню. Вы представляете? Я тогда не понимала ничего: что за это надо платить деньги, что у людей нет времени на это… И он согласился! Как сейчас помню: он спел нам песню "Выпускной", "Старые фотографии", то есть был прямо мини концерт. Пригласил меня на танец — мы танцевали… Я понимаю, что это человек с большим сердцем, просто невероятный".

Виталий Козловский

Еще одному знаменитому певцу удалось в свое время поработать бок о бок с легендарным музыкантом Кузьмой Скрябиным. Сегодня Козловский выложил в своем инстаграм-аккаунте сторис с их общим фото и короткой подписью: "Помню".

Барбара Кузьменко

Много фотографий появилоь сегодня и в аккаунте дочери погибшего артиста — Марии-Барбары Кузьменко.

Ранее "Телеграф" собрал самые популярные цитаты Скрябина об украинцах и россиянах, которые актуальны до сих пор. Его песни и слова, произнесенные до 2015 года, не утратили своей остроты. Слова Кузьмы и сегодня отзовутся в сердцах многих украинцев.