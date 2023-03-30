путин может впервые уехать за границу после выдачи ордера на его арест: куда собрался

Эрдоган не видит ничего плохого в визите российского диктатора

Впервые после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского президента владимир путин может совершить заграничный визит. Приезд главы кремля ожидают в Турции, о чем заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это может произойти в рамках торжественного запуска новой атомной электростанции.

Об этом политик вспомнил во время интервью турецкому телеканалу ATV. Отмечается, что встреча двух президентов может состояться уже в конце апреля — 27 числа.

Эрдоган заявил о готовящемся визите путина в рамках разговора о проблемах в энергетическом секторе. Он подчеркнул, что их ощущает не только Турция, но и весь мир. Именно поэтому в стране "шлифуют" все детали, чтобы запустить в работу новую АЭС "Аккую".

путин может оказаться причастным к открытию станции благодаря тому, что посильную помощь в строительстве объекта Турции оказывала российская компания "Росатом". Интересно, что представители этого предприятия также имеют отношение к захвату Запорожской АЭС в Украине. Но это не останавливает Эрдогана.

"путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (станции) или принять участие в церемонии в режиме онлайн", — подчеркнул политик.

Об аресте российского диктатора на турецкой земле речь не идет, ведь официальная Анкара не ратифицировала Римский устав. Именно поэтому решения МКС на территории этой страны не имеют юридической силы, а значит, владимиру путину ничего не угрожает — местные правоохранители не обязаны выполнять требования международной организации.

Напомним, что об отказе об аресте путина заявили в еще одной европейской стране. Ввиду тесной связи Венгрии и россии, подобное решение в администрации премьера Виктора Орбана не выглядит слишком странным.

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