путін може вперше поїхати за кордон після видачі ордеру на його арешт: куди зібрався

Ердоган не бачить нічого поганого у візиті російського диктатора

Вперше після видачі Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт російського президента володимир путін може здійснити закордонний візит. Приїзд очільника кремля очікують в Туреччині, про що заявив глава держави Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, це може статися у рамках урочистого запуску нової атомної електростанції.

Про це політик згадав під час інтерв'ю турецькому телеканалу ATV. Зазначається, що зустріч двох президентів може відбутися вже наприкінці квітня — 27 числа.

Ердоган заявив про підготовку до візиту путіна в рамках розмови про проблеми в енергетичному секторі. Він підкреслив, що їх відчуває не лише Туреччина, але й весь інший світ. Саме тому в країні "шліфують" всі деталі, аби запустити в роботу нову АЕС "Аккую".

путін може стати дотичним до відкриття станції завдяки тому, що посильну допомогу у будівництві об'єкта Туреччині надавала російська компанія "Росатом". Цікаво, що представники саме цього підприємства мають відношення до захоплення Запорізької АЕС в Україні. Але це не зупиняє Ердогана.

"путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття (станції) або взяти участь у церемонії в режимі онлайн", — підкреслив політик.

Про арешт російського диктатора на турецькій землі не йдеться, адже офіційна Анкара не ратифікувала Римський статут. Саме тому рішення МКС на території цієї країни не мають юридичної сили, а, отже, володимиру путіну нічого не загрожує — місцеві правоохоронці не зобов'язані виконувати вимоги міжнародної організації.

Нагадаємо, що про відмову щодо арешту путіна заявили в іще одній європейській країні. Зважаючи на тісний зв'язок Угорщини та росії, подібне рішення в адміністрації прем'єра Віктора Орбана не виглядає надто дивним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із кандидатів у президенти Туреччини втрапив у скандал через визнання Криму територією росії.