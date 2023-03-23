В Угорщині зробили невтішну заяву щодо можливого арешту путіна

В Угорщині вважають, що ордер на арешт путіна через викрадення українських дітей не призведе до мирного вирішення війни

В Угорщині відреагували на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт володимира путіна. В адміністрації прем’єр-міністра країни Віктора Орбана заявили, що не заарештовуватимуть російського президента, якщо той приїде до країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова голови адміністрації Орбана Гергеля Гуляша. Важливо, що Угорщина ратифікувала Римський статут, яким було створено Міжнародний кримінальний суд (МКС) і має дотримуватися його рішень.

В адміністрації Орбана додали, що Римський статут не було вбудовано в угорську правову систему. Тому заарештовувати російського президента у країні не можуть і не будуть.

"Ми можемо послатися на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента росії... оскільки в Угорщині не оприлюднено статут МКС", - сказав Гуляш.

Також він додав, що Угорщина все ще "не сформувала офіційну позицію" щодо ордера на арешт володимира путіна. Але таке рішення в країні вважають невдалим та впевнені, що воно веде до подальшої ескалації війни в Україні, а не до миру, резюмував Гергель Гуляш.

Нагадаємо, що у Бразилії допустили факт арешту володимира путіна у разі його візиту. Країна дотримується рішень МКС та розуміє свої юридичні зобов’язання. У ПАР також заявили, що "прийняли до відома" ордер на арешт президента росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Китаї навпаки заявили, що не згодні з рішенням МКС. Гаазький суд має поважати недоторканність глав держав та зайняти "справедливу позицію".