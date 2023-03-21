Складнощі вже почалися: як у кремлі відреагували на ордер про арешт путіна

Ордер на арешт володимира путіна порушив плани кремля на 2023 рік

У кремлі не очікували рішення МКС на арешт володимира путіна. У 2023 році планувалося активно просувати образ російського президента як "одного з головних лідерів багатополярного світу", а тепер це ускладнено.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на два своїх джерела, близькі до адміністрації путіна. Таке рішення у кремлі сприйняли як "найнесподіваніший крок" Заходу.

Після видачі ордера на арешт путіна 17 березня навіть країни СНД перестали бути безпечними для нього, але при цьому в кремлі сумніваються, що хтось із країн-колишніх членів СРСР наважиться заарештувати володимира путіна. Російського президента можуть заарештувати у 123 країнах світу, тож забезпечити безпеку перебування за кордоном буде складно. Однак, швидше за все, глава рф просто не відвідуватиме потенційно небезпечні країни, зазначають джерела.

"Обмеження закордонних візитів працюватимуть у протилежний бік. До ордера виїзди [путіна] поєднувалися з поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер підтримати таку саму частоту зустрічей не вийде — не можна постійно запрошувати всіх до себе", — сказав один із джерел.

До того ж, у 2023 році росія планувала просувати образ путіна як "борця із Заходом", "захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального придушення" та "одного з головних лідерів багатополярного світу". Але через рішення суду в Гаазі його візити за кордон під питанням, зокрема, поїздка до ПАР на черговий саміт країн БРІКС. У Південній Африці 20 березня заявили, що "прийняли до відома" ордер Міжнародного кримінального суду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія скликає Радбез ООН через ордер на арешт путіна. Представники країни-агресора відхиляють звинувачення у викраденні українських дітей та впевнені, що таким чином навпаки їх рятували.