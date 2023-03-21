Сложности уже начались: как в кремле отреагировали на ордер об аресте путина

Ордер на арест владимира путина нарушил планы кремля на 2023 год

В кремле не ожидали решения МУС на арест владимира путина. В 2023 году планировалось активно продвигать образ российского президента как "одного из главных лидеров многополярного мира", а теперь это усложнено.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на два своих источника, близкие к администрации путина. Такое решение в кремле восприняли как "самый неожиданный шаг" Запада.

После выдачи ордера на арест путина 17 марта даже страны СНГ перестали быть безопасными для него, но при этом в кремле сомневаются, что кто-то из стран-бывших членов СССР решится арестовать владимира путина. Российского президента могут арестовать в 123 странах мира, поэтому обеспечить безопасность пребывания за границей будет сложно. Однако, скорее всего, глава рф просто не будет посещать потенциально опасные страны, отмечают источники.

"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды [путина] сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится — нельзя постоянно приглашать всех к себе", — сказал один из источников.

К тому же, в 2023 году россия планировала продвигать образ путина в качестве "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира". Но из-за решения суда в Гааге его визиты за рубеж под вопросом, в частности поездка в ЮАР на очередной саммит стран БРИКС. В Южной Африке 20 марта заявили, что "приняли к сведению" ордер Международного уголовного суда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия созывает Совбез ООН из-за ордера на арест путина. Представители страны-агрессора отклоняют обвинения в похищении украиснких детей и уверены, что таким образом наоборот их спасали.