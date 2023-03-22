У Бразилії відреагували на ордер про арешт путіна — натяк засмутить кремль

У Бразилії поважають та дотримуються правил Міжнародного кримінального суду

Цивілізовані країни не хочуть бачити на своїй території володимира путіна після того, як суд Гааги видав ордер на його арешт. У Бразилії заявили, що російський президент неодмінно зіштовхнеться із проблемами, якщо вирішить відвідати країну.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйри. Якщо путін наважиться приїхати, то у Бразилії йому може загрожувати арешт, оскільки у країні дотримуються рішень Міжнародного кримінального суду.

"Хто завгодно, коли їде до країни, яка є членом МКС, може зіткнутися з проблемами, я в цьому не сумніваюся", — сказав міністр.

Заява Мауро Вієйри не була загрозою путіну і не була офіційною позицією країни та МЗС загалом. У Бразилії просто припустили, що арешт може статися у їхній країні у разі візиту путіна. Країна поважає та дотримується правил МКС, а також не підтримує війну росії в Україні, наголосив глава МЗС Бразилії. Конституція країни захищає "територіальну цілісність" як одну із основ зовнішньої політики.

Раніше у Південно-Африканській Республіці зробили аналогічну заяву. Місцева влада "прийняла до відома" рішення МКС і підкреслила, що усвідомлює свої юридичні зобов’язання. Тому візит російського президента до ПАР у серпні на саміт БРІКС може бути скасований або спричинить його арешт.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Китаї також прокоментували ордер про арешт путіна. Влада країни заявила, що МКС має зайняти "справедливу позицію" та "поважати імунітет" кремлівського диктатора.