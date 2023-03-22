В Бразилии отреагировали на ордер об аресте путина - намек расстроит кремль

В Бразилии уважают и соблюдают правила Международного уголовного суда

Цивилизованные страны не хотят видеть на своей территории владимира путина после того, как суд Гааги выдал ордер на его арест. В Бразилии заявили, что российский президент непременно столкнется с проблемами, если решит посетить страну.

Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры. Если путин решится приехать, то в Бразилии ему может грозить арест, так как в стране придерживаются решений Международного уголовного суда.

"Кто угодно, когда едет в страну, которая является членом МУС, может столкнуться с проблемами, я в этом не сомневаюсь", — сказал министр.

Заявление Мауро Виейры не было угрозой путину и не являлось официальной позицией страны и МИД в целом. В Бразилии просто допустили, что арест может произойти в их стране в случае визита путина. Страна уважает и соблюдает правила МУС, а также не поддерживает войну россии в Украине, подчеркнул глава МИД Бразилии. Конституция страны защищает "территориальную целостность" как одну из основ внешней политики.

Ранее в Южно-Африканской Республике сделали аналогичное заявление. Местные власти "приняли к сведению" решение МУС и подчеркнули, что осознают свои юридические обязательства. Поэтому визит российского президента в ЮАР в августе на саммит БРИКС может быть отменен или повлечет за собой его арест.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Китае тоже прокомментировали ордер об аресте путина. Власти страны заявили, что МУС должен занять "справедливую позицию" и "уважать иммунитет" кремлевского диктатора.