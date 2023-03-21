Угорщина знову перевзулася? У Будапешті зробили заяву щодо ордера на арешт путіна

У Будапешті знову змінили свою позицію

Угорщина заперечує інформацію про накладання вето на спільну заяву держав-членів Європейського Союзу стосовно ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російського диктатора володимира путіна, про що раніше писала агенція Bloomberg.

Як пише The Eastern Herald, таку інформацію у вівторок, 21 березня, озвучив представник угорського Міністерства закордонних справ Мате Пацолай. За його словами, коментувати рішення МКС, яке стосується ордеру на арешт президента росії, у Будапешті не хочуть.

"Правда полягає в тому, що Угорщина оголосила таку позицію високому представнику Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю: Угорщина бере до відома рішення МКС і не бажає жодним чином його коментувати", — пояснив він.

Також Пацолай додав, що його країна не заперечуватиме при умові, що Боррель або будь-яка інша країна ЄС все ж захочуть виступити, прокоментувавши відповідне рішення Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що напередодні журналісти агенції Bloomberg, посилаючись на перевірені джерела, оприлюднили інформацію про те, що Будапешт наклав вето на спільну заяву європейських країн стосовно видачі ордера на арешт лідера росії володимира путіна. Після чого очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій зазначив, що "прийняв до відома" рішення МКС.

Також співрозмовник додав, що позиція Угорщини, ймовірно, буде оприлюднена вже під час саміту у Брюсселі, проведення котрого заплановано на 23-24 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт володимира путіна та його поплічниці марії львової-бєлової, після чого у росії різко відреагували, назвавши рішення МКС "мізерним" і додали, що для рф воно нічого не означає.