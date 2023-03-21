Венгрия снова переобулась? В Будапеште сделали заявление по поводу ордера на арест путина

В Будапеште снова изменили свою позицию

Венгрия отрицает информацию о наложении вето на совместное заявление государств-членов Европейского Союза относительно ордера Международного уголовного суда (МКС) на арест российского диктатора владимира путина, о чем ранее писало агентство Bloomberg.

Как пишет The Eastern Herald, такую информацию во вторник, 21 марта, озвучил представитель венгерского Министерства иностранных дел Мате Пацолай. По его словам, комментировать решение МКС, касающееся ордера на арест президента россии, в Будапеште не хотят.

"Правда состоит в том, что Венгрия объявила такую позицию высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю: Венгрия принимает в известность решение МКС и не желает никоим образом его комментировать", — пояснил он.

Также Пацолай добавил, что его страна не будет возражать при условии, что Боррель или любая другая страна ЕС все же захотят выступить, прокомментировав соответствующее решение Международного уголовного суда.

Напомним, что накануне журналисты агентства Bloomberg, ссылаясь на проверенные источники, обнародовали информацию о том, что Будапешт ветировал совместное заявление европейских стран относительно выдачи ордера на арест лидера рф владимира путина. После чего глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что "принял к сведению" решение МКС.

Также собеседник добавил, что позиция Венгрии, вероятно, будет обнародована уже на саммите в Брюсселе, проведение которого запланировано на 23-24 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест владимира путина и его приспешницы марии львовой-беловой, после чего в россии резко отреагировали, назвав решение МКС "мизерным" и добавили, что для рф оно ничего не означает.