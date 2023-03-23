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В Венгрии сделали неутешительное заявление насчет возможного ареста путина

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Виктор Орбан не намерен арестовывать владимира путина Новость обновлена 23 марта 2023, 16:44
Виктор Орбан не намерен арестовывать владимира путина. Фото Открытые источники

В Венгрии считают, что ордер на арест путина из-за похищения украинских детей не приведет к мирному решению войны

В Венгрии отреагировали на ордер Международного уголовного суда на арест владимира путина. В администрации премьер-министра страны Виктора Орбана заявили, что не будут арестовывать российского президента, если тот приедет в страну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы администрации Орбана Гергеля Гуляша. Важно отметить, что Венгрия ратифицировала Римский статут, которым был создан Международный уголовный суд (МУС) и обязана придерживаться его решений.

В администрации Орбана добавили, что Римский статут не был встроен в венгерскую правовую систему. Поэтому арестовывать российского президента в стране не могут и не будут.

"Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента россии… поскольку в Венгрии не обнародован устав МУС", — сказал Гуляш.

Также он добавил, что Венгрия все еще "не сформировала официальную позицию" касательно ордера на арест владимира путина. Но такое решение в стране считают неудачным и уверены, что оно ведет к дальнейшей эскалации войны в Украине, а не к миру, резюмировал Гергель Гуляш.

Напомним, что в Бразилии допустили факт ареста владимира путина в случае его визита. Страна придерживается решений МУС и понимает свои юридические обязательства. В ЮАР также заявили, что "приняли к сведению" ордер на арест президента россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Китае наоборот заявили, что не согласны с решением МУС. Гаагский суд должен уважать неприкосновенность глав государств и занять "справедливую позицию".

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#Венгрия #Владимир Путин #Ордер на арест