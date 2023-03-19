Ердоган йде від путіна до США: у чому причина

Туреччина зробила низку кроків, які дуже не сподобаються росії

Напередодні президентських і парламентських виборів у Туреччині 14 травня лідер країни Реджеп Тайіп Ердоган змінив свій зовнішньополітичний курс і почав робити кроки, спрямовані на дистанціювання від росії та зближення зі США.

Як говориться в матеріалі haqqin.az, серед таких кроків припинення реекспорту санкційних товарів у росію, припинення заправки її літаків і відмова від подальших закупівель комплексів ППО С-400.

Крім того, Ердоган схвалив заявку Фінляндії на вступ до НАТО, хоча все ще блокує вступ Швеції.

Попри те, що кремль довго намагався перетягнути Туреччину на свій бік у рамках плану російського диктатора володимира путіна щодо "переділу миру", проте події останніх двох років знищили будь-які шанси на успіх цієї витівки.

Видання зазначає, що економіка Туреччини завжди болісно реагувала на будь-які конфронтації із Заходом, а тому Ердоган давно шукав альтернативне джерело інвестицій. Втім, необхідних коштів з арабських країн залучити не вдалося, тому залишалася росія, чинник якої турецький лідер використовував для тиску на США.

Повідомляється, що Вашингтон завжди мав помітний вплив на економіку та політику Туреччини, а тому якщо зараз після ослаблення росії США залучать свої важелі впливу, то подальша втрата позицій Ердогана напередодні виборів буде неминучою. Ситуація також ускладнюється тим, що країна переживає масштабну економічну кризу, а гуманітарна ситуація значно погіршилася після руйнівного землетрусу.

Саме тому останнім часом серйозно змінилася риторика турецького керівництва у бік США. І якщо напередодні землетрусу голова МВС країни вимагав від посла США в Анкарі "прибрати свої брудні руки від Туреччини", то тепер головний радник Ердогана Ібрагім Калин заговорив про "початок масштабніших геополітичних і стратегічних переговорів", а також зазначив, що саме Вашингтон виділив найбільшу підтримку у ліквідації наслідків лиха.

Як повідомлялося раніше, Туреччина з 1 березня припинила транзит підсанкційних товарів з ЄС та США до росії. При цьому рішення було настільки раптовим, що викликало потрясіння у логістичних компаній.