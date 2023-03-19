Эрдоган уходит от путина к США: в чем причина

Турция предприняла ряд шагов, которые очень не понравятся россии

В преддверии президентских и парламентских выборов в Турции 14 мая лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган изменил свой внешнеполитический курс и начал предпринимать шаги, направленные на дистанцирование от россии и сближение с США.

Как говорится в материале haqqin.az, среди таких шагов прекращение реэкспорта санкционных товаров в россию, прекращение заправки ее самолетов и отказ от дальнейших закупок комплексов ПВО С-400.

Кроме того, Эрдоган одобрил заявку Финляндии на вступление в НАТО, хотя все еще блокирует вступление Швеции.

Несмотря на то, что кремль долго пытался перетянуть Турцию на свою сторону в рамках плана российского диктатора владимира путина по "переделу мира", однако события последних двух лет уничтожили любые шансы на успех этой затеи.

Издание отмечает, что экономика Турции всегда болезненно реагировала на любые конфронтации с Западом, а потому Эрдоган давно искал альтернативный источник инвестиций. Впрочем, необходимых инвестиций с арабских стран привлечь не удалось, а потому оставалась россия, фактор которой турецкий лидер использовал для давления на США.

Сообщается, что Вашингтон всегда имел заметное влияние на экономику и политику Турции, а потому если сейчас, после ослабления россии, США задействуют свои рычаги влияния, то дальнейшая потеря позиций Эрдогана в преддверии выборов будет неизбежной. Ситуация также усложняется тем, что страна переживает масштабный экономический кризис, а гуманитарная ситуация значительно ухудшилась после разрушительного землетрясения.

Именно поэтому в последнее время серьезно изменилась риторика турецкого руководства в сторону США. И если накануне землетрясения глава МВД страны требовал от посла США в Анкаре "убрать свои грязные руки от Турции", то теперь главный советник Эрдогана Ибрагим Калын заговорил о "начале более масштабных геополитических и стратегических переговоров", а также отметил, что именно Вашингтон оказал наибольшую поддержку в ликвидации последствий бедствия.

Как сообщалось ранее, Турция с 1 марта прекратила транзит подсанкционных товаров из ЕС и США в россию. При этом решение было настолько внезапным, что это вызвало потрясение у логистических компаний.