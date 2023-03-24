Выборы нового главы Турции должны пройти 14 мая

В Турции разразился очередной скандал, связанный с агрессией рф. Один из претендентов на пост президента, лидер местной партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что признает российскими оккупированные территории Украины. Это происходит на фоне удаления действующего лидера Реджепа Эрдогана от кремля.

Заявление Перинчека цитирует "РИА Новости". Следует отметить, что перевыборы президента в Турции должны пройти 14 мая. К этому времени Перинчек, обладающий серьезными амбициями, должен получить около 100 тысяч подписей в высшем избирательном совете страны, чтобы получить возможность баллотироваться в президенты.

Пока же он демонстрирует серьезную приязнь к российской федерации и регулярно общается с местными политиками.

"Около месяца назад я выступил на открытии проходившей в Баку конференции по интеграции Азербайджана в Евразию и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории российской федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики", – рассказал Догу Перинчек российским журналистам.

Почему-то Перинчеку кажется, что это правильно — отдавать чужие территории другому государству

Также политик открыто выступает против антироссийских санкций и обещает бороться против них, если его изберут новым турецким лидером.

Следует отметить, что партия "Родина", которую возглавляет Перинчек, имеет антизападную направленность. Также представители этой политсилы выступают против сближения с США. При этом представления в парламенте Турции у них нет — они более активны в региональных ведомствах. В рядах "Родины" насчитывается более 50 тысяч человек. Догу Перинчеку исполнилось уже 80 лет, однако он не теряет надежды занять главное кресло у власти. Напомним, что нынешнему президенту Реджепу Эрдогану всего 69.

Интересно, что пока Перинчек заиграет с российским правительством, некоторые депутаты Госдумы полностью готовы пойти войной и на Турцию. Да, Семен Багдасаров считает, что у Москвы есть полное право "вернуть себе" Стамбул.

Вероятно, такая риторика отдельных официальных лиц рф является реакцией на последние санкционные шаги Турции, направленные против Москвы.