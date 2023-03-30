400 дней большой войны и грядущие наступления: анализ и прогноз от полковника

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", чего ожидать на фронтах

В четверг, 30 марта, Украина переживает 400-й день с начала полномасштабного российского вторжения. Оккупационные войска продолжают активно атаковать на востоке. Украина готовит свои контрнаступательные действия.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", что демонстрирует второй год широкомасштабной войны и чего ожидать на фронтах в обозримом будущем.

Владислав Селезнев обращает внимание, что российское руководство заявляет о готовности воевать до победного конца, каковым, надо полагать, видит уничтожение украинской государственности. В этом смысле, по его словам, примечательны недавние заявления пресс-секретаря президента рф, кремлевского рупора дмитрия пескова.

"Впрочем, мы уже помним заявления российской пропаганды о взятии Киева за три дня, а всей Украины за две недели. Но второй год войны демонстрирует, что реальность расходится с иллюзиями страны-агрессора. При этом, в риторике роспропаганды, которая так часто бьет в штангу, почти ничего не поменялось. Что говорит о том, что в этом смысле рф на ошибках не учится. Там до сих пор не могут разумно анализировать, прорабатывать разные варианты, предвосхищать те или иные события. А это, конечно, нам на руку. И, понятно, ориентироваться на заявления всякого рода песковых, скабеевых и соловьевых нет смысла. Российская пропаганда попросту озвучивает те тезисы, которые приятны уху ее главного слушателя – путина. Ничего общего с реальностью это не имеет", – поясняет эксперт.

В то же время, по его мнению, заявления высшего военно-политического руководства Украины, включая недавние – министра обороны Алексея Резникова, демонстрируют как раз таки трезвый взгляд на происходящее. В том числе – понимание победы как восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года, обеспечения безопасности всех украинцев, наказания российских военных преступников.

"Учитывая полное расхождение сторон конфликта в оценке ситуации, в видении победы, никаких вариантов для компромисса, для переговоров в данный момент не просматривается. Соответственно, война продолжится. И как уже стало ясно, это – война не только идеологий (демократической и авторитарной, свободы и тирании), но и война ресурсов. В этом смысле россия полагается, прежде всего, на свои огромные человеческие ресурсы, а Украина – на военно-техническую помощь Запада и мужество своих воинов", – отмечает полковник.

Что касается ситуации непосредственно на поле боя, сейчас ставка делается на артиллерию, подчеркивает Владислав Селезнев.

"Отсюда – неимоверное количество снарядов, которые выстреливаются за сутки. Возможность продвигаться вперед дает именно поддержка артиллерии и ракетного вооружения. Соответственно, более чем актуален кейс интенсификации военно-технической помощи со стороны наших западных партнеров. В последнее время активизировалась война дронов. И разведывательных, и ударных. Но первую скрипку сейчас играет именно артиллерия. Которая нам сейчас даже важнее, чем авиация", – считает эксперт.

По словам Владислава Селезнева, в настоящее время идет активное накопление ресурсов. Россияне, отмечает он, массово снимают с долговременного хранения бронетехнику. Пусть старую, но еще вполне боеспособную.

"Известно, что ее концентрируют на территории Белгородской области. Происходит передислокация оккупационных войск на юге Запорожской области, – рассказывает эксперт. – Мы тоже готовимся. Думаю, недели через три-четыре, когда получим необходимое вооружение, когда достаточно просохнет земля, украинская армия и российская оккупационная станут активно использовать бронетехнику. Противник, скорее всего, попытается вновь усилить атакующие действия, мы, со своей стороны, будем контратаковать".

Полковник не исключает, что украинское контрнаступление, анонсированное с середины до конца весны руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины генералом Будановым, может несколько сдвинуться по дате.

"Всё, – подчеркивает он, – зависит от того, какая будет погода и получим ли мы достаточно ресурсов от Запада. Президент Владимир Зеленский уже отмечал, что пока мы не получили нужного количества военно-технической помощи, а потому не готовы массированно атаковать противника. И это логично. Наступать без должной подготовки – контрпродуктивно. Это чревато серьезными потерями и отсутствием нужного эффекта. В отличие от россиян, мы так не воюем. Поэтому – лучше позже, но – лучше", – резюмирует Владислав Селезнев.