Уже совсем скоро: Резников назвал сроки, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Погода играет важную роль в контрнаступлении ВСУ

В Пентагоне высоко оценили шансы ВСУ пойти в контрнаступление этой весной. А министр обороны Украины Алексей Резников назвал сроки, когда это может произойти и от чего будет зависеть.

Подробностями он поделился в интервью ERR. По словам главы Минобороны, Силы обороны Украины пойдут в контрнаступление в апреле-мае, сроки напрямую зависят от погодных условий.

Журналисты поинтересовались у Резникова, когда на поле боя можно будет увидеть танки Leopard от союзников. Министр обороны рассказал, что произойдет это во время непосредственного контакта с противником.

"Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику. Думаю, в апреле-мае мы их увидим", — сказал он.

Также Резников подчеркнул, что на фронте в этом году произойдут позитивные изменения для Украины. ВСУ продолжат освобождать территорию Украины от оккупантов, как это уже сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стран готовы дать Украине танки Leopard. От 9 союзников наша страна может получить до 150 танков Leopard, а Германия уже поставила 18 боевых машин.