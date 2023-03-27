Танки Leopard 2 от Германии уже в Украине: сколько их пришло

Кроме танков в Украину уже прибыли и немецкие БМП

Вслед за польскими танками Leopard 2 в Украину уже прибыли и боевые машины из Германии. В настоящий момент на территории нашей страны уже находятся и немецкие танки и БМП.

Об этом сообщает пишет Spiegel.

По данным издания, Украина получила уже 18 немецких танков Leopard 2. Это означает, что Германия передала уже все обещанные ею танки.

"Немецкие танки "Леопард" прибыли в Украину примерно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках тяжелых боевых танков", — говорится в сообщении.

Сообщается, что последние танки были вывезены из Германии в конце прошлой недели и недавно были переданы на украинской границе.

Кроме того, в зону боевых действий доставлено около 40 БМП Marder.

По информации источников Spiegel, Украина получила танки Leopard с "большим пакетом вооружений и запасных частей".

Напомним, ранее мы писали, сколько батальонов из танков Leopard 2 сможет сформировать Украина.

Также мы сообщали, что США официально объявили, что изменили свое решение о поставках боевой техники в Украину и передадут 31 танк M1A1 Abrams вместо более новой версии M1A2. Это необходимо, чтобы ускорить процесс передачи танков нашей стране.