Украина получит "Абрамсы" быстрее: в Пентагоне подтвердили информацию

Танки прибудут в Украину до осени

В США официально объявили, что изменили свое решение о поставках боевой техники в Украину и передадут 31 танк M1A1 Abrams вместо более новой версии M1A2.

Как информирует CNN, спикер Пентагона Пат Райдер объяснил, что причины у такого решения тоже есть.

Он отметил, что передача танков варианта M1A1 позволит значительно ускорить темпы поставок и если для более новой версии на это ушел бы год или два, то более старая версия может поступить на вооружение ВСУ уже к осени 2023 года.

Райдер подчеркнул, что это решение было согласовано с представителями Украины, а потому это не является односторонней идеей.

Вместе с тем представитель Пентагона подчеркнул, что на эти танки будет установлены комплекты брони и вооружения, которые подобны к более новой версии, что включает 120-мм орудие и пулемет 50 калибра.

Как сообщалось ранее, во Франции накануне заявили, что первые "колесные танки" AMX-10 RC уже прибыли в Украину и возможно даже отправлены на фронт.

Кроме того, в Норвегии заявляли, что Украина уже получила 8 танков Leopard 2 и "до четырех машин поддержки", в число которых входит по меньшей мере одна бронированная эвакуационная машина и контрбатарейный радар.