В Украину прибыли первые "колесные танки" из Франции: чем они особенны и полезны

Париж уже начинает планировать отправку второй партии этих танков

В Украину прибыли первые обещанные Францией "колесные танки" AMX-10RC. При этом некоторое количество из них уже были отправлены на передовую.

Об этом пишет издание Le Figaro, ссылаясь на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Разведывательные бронемашины AMX-10 RC, обещанные Францией в начале января, "только что прибыли в Украину", заявил 15 марта министр вооруженных сил Себастьен Лекорню перед Комиссией по обороне Национального собрания. При этом он отметил, что некоторые из них уже "ушли на передовую", но не уточнил количество.

Глава французского оборонного ведомства также добавил, что Париж уже начинает планировать отправку второй партии "колесных танков".

"Я готовлю ряд решений для президента (Макрона), потому что они (AMX-10 RC) начинают получать хорошие отзывы от украинских партнеров", — говорит Лекорню.

Что из себя представляют AMX-10 RC — основные характеристики

Одной из особенностей этого вооружения является его фактическая принадлежность к сразу нескольким классификациям: документально — боевая машина пехоты, фактически же — легкий колесный танк, способный весьма быстро уничтожать враждебные цели.

Средний вес AMX-10 RC достигает 15,8 т, при дополнительном бронировании — 16,6 т. Однако легкий танк может перевалить и за 20 тонн, если он будет оборудован всеми необходимыми деталями, включая систему SEPAR mine или IED пакетом защиты.

В общей сложности техника имеет мощную пушку 105/47 F2 MECA (на основе GIAT), установленную в сварной алюминиевой башне. Общая длина корпуса — 6,24 м, вместе с пушкой — 9,15 м. Кстати, такой "колесный истребитель" не слишком высок — всего 2,56 м.

Для наведения пушки предусмотрена система управления огнем COTAC. Интересно и то, что AMX-10 RC имеет несколько видов вооружения. Основным считается уже упомянутая пушка, в которой используют 105-миллиметровые снаряды. Также дополнительно могут присутствовать спаренный пулемет NF1 (на 4000 патронов), зенитный пулемет M2HB или сразу четыре дымовых миномета GALIX.

Больше о AMX-10 RC вы можете прочитать в соответствующем материале "Телеграфа".

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