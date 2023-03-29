У Украины есть "хорошие шансы": в Пентагоне дали прогноз, когда ждать контрнаступления

В Пентагоне оценили шансы Украины на успешное контрнаступление

Украина имеет "хорошие шансы" провести успешное контрнаступление весной этого года благодаря поставкам западной техники и истощению российских войск.

Как передает "Европейская правда", такую оценку дал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин во время слушаний в комитете Сената.

По его словам, несмотря на тяжелые бои под Бахмутом, украинские войска получили значительное превосходство в сравнении с россиянами. При этом он отметил, что оккупационные войска истощили свои запасы бронетехники так, как "никто и никогда не мог себе представить".

"Теперь мы видим, как россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые ей нанесли украинцы", — отметил Остин.

Глава Пентагона добавил, что российские войска все чаще испытывают нехватку снарядов и из-за этого вынуждены обращаться за помощью к КНДР и Ирану.

Он также отметил, что в ведомстве ожидают увидеть активизацию боевых действий весной, когда условия для маневрирования станут более благоприятными.

"Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех", — добавил он.

Как сообщалось ранее, военный аналитик Евгений Дикий говорил, что для осуществления контрнаступления украинскими военными следует выполнить четыре основных условия, однако пока выполнено лишь одно.