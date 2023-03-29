Україна має "хороші шанси": у Пентагоні дали прогноз, коли чекати контрнаступу

У Пентагоні оцінили шанси України на успішний контрнаступ

Україна має "хороші шанси" провести успішний контрнаступ навесні цього року завдяки постачанню західної техніки та виснаженню російських військ.

Як передає "Європейська правда", таку оцінку дав голова оборонного відомства США Ллойд Остін під час слухань у комітеті Сенату.

За його словами, попри важкі бої під Бахмутом, українські війська здобули значну перевагу порівняно з росіянами. При цьому він зазначив, що окупаційні війська виснажили свої запаси бронетехніки так, як "ніхто і ніколи не міг собі уявити".

"Тепер ми бачимо, як росія розконсервує танки Т-54 та Т-55 через рівень втрат, які їй завдали українці", — зазначив Остін.

Глава Пентагону додав, що російські війська дедалі частіше відчувають нестачу снарядів і через це змушені звертатися за допомогою до КНДР та Ірану.

Він також зазначив, що у відомстві очікують побачити активізацію бойових дій навесні, коли умови для маневрування стануть сприятливішими.

"Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", — додав він.

Як повідомлялося раніше, військовий аналітик Євген Дикий говорив, що для здійснення контрнаступу українськими військовими слід виконати чотири основні умови, проте поки що виконано лише одну.