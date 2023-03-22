З чотирьох умов для контрнаступу ЗСУ виконано поки що одну: аналітик назвав причини

Євген Дикий проаналізував "Телеграфу" шанси на злам у війні та звільнення окупованих територій

Для того, щоб відбувся злам у війні на користь України, потрібно виконання низки принципових умов, які здебільшого не залежать від української сторони. Крім того, перехід тактичної ініціативи на фронтах також знаходиться в залежності від часу та від того, наскільки швидко будуть поглиблюватися проблеми у окупантів.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий аналітик, ветеран АТО і публіцист Євген Дикий.

"Є дві абсолютно різні події, які пов'язані між собою, але пов'язані не зовсім прямо і будуть рознесені в часі. Якщо ми під зламом розуміємо, коли росіяни остаточно видихнуться і остаточно припиниться їхній наступ, думаю, що зараз про цього ніхто не готовий сказати. Тому що для такого треба володіти їхньою внутрішньою ситуацією. І по такому показнику, як скільки у них ще є живої сили. А також по тому, що у росіян відбувається з боєприпасами. Бо обидва ці фактори можуть стати інвертуючими (ті, які підсилюють. — Авт.). Поки що у окупантів вистачає людей, і у нашому розумінні вистачає снарядів. Щоправда росіяни починають репетувати з приводу снарядів. Тому що вони звикли воювати по-іншому. Для тої війни, яку вони звикли вести, у росіян це називається снарядним голодом. Але ми насправді ще ніколи не мали стільки боєприпасів, скільки росіяни називають таку кількість боєприпасів снарядним голодом. Нам ще ніколи так багато не давали, від чого у них вже істерика. В їхньому розумінні — у них вже проблеми з БК. Побачимо, наскільки вони будуть поглиблюватися чи навпаки будуть ними вирішені. Від цього дуже багато залежить. Бо, власне, "м'яса" їм, здається, вистачає ще на достатньо тривалі спроби (вести активну війну. — Авт.)", — каже він.

За словами аналітика, інша річ, коли над зламом у війні розуміється те, коли ЗСУ перейдуть в масштабний контрнаступ "і коли ми почнемо звільняти території". Дикий погоджується з тим, що ніхто з громадськості не знає плани командування ЗСУ, "і це правильно".

"Але на тому рівні, на якому ми можемо судити з нашого боку, для великого і давно анонсованого нашого контрнаступу потрібні щонайменше чотири фактори. Фактор перший — достатня велика кількість людей. На жаль, є речі, які ніякою хитрістю, креативністю, технічною перевагою все ж таки до кінця не компенсується. От, є речі, коли просто потрібно багато солдатів. Крапка. По-друге, цим людям потрібна якась техніка, зокрема — саме бронетехніка для прориву ліній оборони окупантів. По-третє, потрібна достатня кількість боєприпасів, в першу чергу артилерійських. І по-четверте, необхідний твердий ґрунт під ногами. Настільки твердий, що по ньому легко могла б їхати бронетехніка, не прив'язуючись до мережі доріг. Адже ми бачили на прикладі орків, що відбувається, коли наступ прив'язаний тільки до мережі доріг з твердим покриттям. Звичайно ж, ніхто не буде повторювати їхню помилку", — пояснює публіцист.

Євген Дикий також додав, що з цих чотирьох факторів на сьогоднішній день вдосталь виконаний тільки перший: "Мобілізація дійсно пройшла успішно попри всі нюанси, які там були з тим, як вона проводилась, але результат вона дала — людей ми маємо".

Що стосується бронетехніки від союзників, за оцінками ветерана АТО, вона "тільки доїжджає, і навіть коли доїде все, що зараз анонсовано, це набагато менше, ніж нам було б потрібно, але зрозуміло — більше не буде і треба буде наступати з тим, що дадуть".

"Однак техніка має доїхати, а це теж процес, який саме зараз відбувається, — продовжує аналітик. — Беремо третій фактор — боєприпаси, в тому числі артилерійські. Насправді він може бути найбільш критичним. Про це мало говориться, але ми вже зараз відчуваємо дефіцит боєприпасів. Зокрема по натівському 155-му калібру, який дає дуже хороші результати. В день ми вистрілюємо від 5.000 до 7.000 снарядів. В порівнянні з окупантами, це вдвічі-втричі менше. Але, наприклад, 7 тис. снарядів — це річна норма армії Франції. Західний світ не готувався до війн такого типу. Тому наші союзники просто в шоці від того, в якому темпі витрачаються боєприпаси на цій війні. Тому вони наразі лихоманково шукають, де ще їх можна нам зібрати таким чином, щоб це було в короткі стислі терміни і достатньо у великій кількості".

У цьому ключі він нагадав про нещодавню ініціативу ЄС щодо виділення 2 мільярдів євро на снаряди, "проте на жаль, не все тут вирішується саме грошима — не у тому справа, що нам хтось жаліє фінансів на снаряди".

"Проблема у тому, що об'єктивно їхні запаси не були готові до такої війни. Західна промисловість наразі працює практично на своєму максимумі. Потроху збільшує виробничі можливості, але це поступовий процес. Відтак, є сподівання, що за місяць-два Україні дадуть достатньо снарядів на одну велику літню кампанію. Що ж буде далі, зараз поки взагалі дуже важко прораховувати. Є сподівання, що за цей час (умовно за пів року) все ж таки Захід зможе збільшити обсяги виробництва. Оскільки те, що виробляється зараз, ми вигрібаємо, і його не вистачає", — зазначає аналітик.

Відносно четвертого фактору — твердого ґрунту під гусеницями важкої техніки, — як зазначає ветеран АТО, враховуючи кліматичні умови в Україні, мова може вестися "або про другу половину квітня, або навіть вже після так званих травневих свят".

Як повідомлялося раніше, на думку деяких експертів, тактично окупанти мають певні локальні успіхи на фронтах, однак стратегічно перевага у війні все одно знаходиться на боці України.

"Телеграф" також писав, що за оцінками британської газети The Economist, ЗСУ освоїли вже 5 варіантів тактики.