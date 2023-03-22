Україна має бути готова: у США попередили про ймовірний новий наступ рф

Найближчі тижні можуть стати вельми критичними на фронті

Російські окупанти, ймовірно, готуються до чергової хвилі наступу на Україну, який може пройти "за багатьма різними векторами". Про це попереджає речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, це може стати тактикою кремля у зв'язку із підготовкою України до власного контрнаступу. Нагадаємо, що розмови про "великий наступ росії" особливо інтенсивно велися напередодні 24 лютого, однак загарбники не надто добре справилися з поставленими задачами.

Більше деталей повідомляє CNN. Джон Кірбі стверджує, що найближчі тижні на фронті в Україні можуть стати критичними, причому для обох сторін. Однак США відстежують ситуацію, аби мати змогу допомогти ЗСУ за потреби.

"Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, аби Україна була готова до цього", — зазначив політик.

На переконання Кірбі, Київ має можливість не лише захиститися від імовірного нападу з боку росії, а й бути вельми гнучкою в плані реагування та проведення власних наступальних операцій. При цьому ЗСУ повинні спокійно виконувати операції у заздалегідь обраних місцях і визначений час.

Для цього, говорить Джон Кірбі, нині проводиться окрема зміна військовослужбовців на фронті — воїнів додатково готують за кордоном, нарощуючи темпи навчання. Також готуються поставки зброї, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot.

"Робимо все можливе, аби переконатися, що вони [ЗСУ] готові якнайкраще до цих критичних тижнів та місяців", — підкреслив американський політик.

Крім наступу на фронті, росія також активізувалася і в других напрямках. Зокрема, на інформаційному фронті, адже готуються чергові хакерські атаки. Варто зазначити, що цього разу небезпека нависла не тільки над Україною, а й над її західними партнерами.

Що ж відбувається на реальному полі бою, можна дізнатися із аналізу свіжих карт бойових дій від Інституту вивчення війни.