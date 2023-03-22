Окупанти посилено атакують Мар'їнку: свіжі карти боїв в Україні

Не припиняються обстріли тилових районів та лінії зіткнення

Російські окупанти продовжують наступ на сході. Відомо про штурми на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та околицях Донецька.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що немає підтвердженого просування ворога у Бахмуті та на його околицях.

За даними Генштабу ворог веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За добу відбиті 114 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські війська атакували в Луганській області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вороги атакували у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Вороги просунулися до Тернів (15 км на північний захід від Кремінної). Російській військові заявляють про знищення український диверсійних груп. За повідомленням DeepState, йдуть локальні бої від району Площанки до півдня Діброви.

Карта боїв на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна

За останню добу немає підтверджених успіхів окупантів у Бахмуті та його околицях. На півночі Бахмута відбиті атаки ворога. Зазначимо, росіяни стверджують, що вагнерівці закріплюються на АЗОМі. Окрім Бахмуту українські захисники відбили атаки росіян на околицях Оріхово-Василівки, Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Майорська.

Карта бойових дій у Бахмуті

Росіяни продовжують атакувати на околицях Донецька. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог атакував біля Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Атаки відбиті. Майже 20 з них припали на Мар’їнку. Серед планів окупантів — оточення в Авдіївці українських сил. Аналітики сперечаються про долю Степового — населеного пункту поблизу Авдіївки. Воно може бути захоплене — ворог просунувся в цьому районі, стверджують в Інституті вивчення війни. За даними DeepState, бої тривають на захід від Красногорівки. Щодо Степового аналітики впевнені — воно не захоплене.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує оборону. Тривають обстріли Запорізької та Херсонської області.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Ворог також атакував Одещину. "Телеграф" розповідав, що ракета влучила в гуртожиток монахів московського патріархату в Одесі.