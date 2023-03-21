Ворог може планувати оточення Авдіївки: свіжі карти боїв в Україні

Ворог в останню добу збільшив кількість атак

Російські окупанти могли просунутися у Бахмуті, а також на північний захід від міста між Богданівкою та Хромовим. Ймовірним також є просування ворога під Авдіївкою — повідомлялося про наступ в бік Бердичів, що вказує на просування на захід від Красногорівки.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, ворог може посилювати темп бойових дій на північ від Авдіївки аби створити умови для оточення міста. Ворог продовжує атакувати і на інших напрямках, зокрема російські джерела розповідають про наступальні операції на північний схід від Куп'янська.

За даними Генштабу, ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські військові відбили понад 120 атак за добу.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював вздовж лінії зіткнення. Водночас російські джерела впевнені — як українська армія, так і окупанти проводили наступальні дії на північний схід від Куп’янська 19 і 20 березня. Ворог продовжує наступ в районі Сватового, ворог міг просунутися біля Новоселівського. Атаки подовжуються і біля Кремінної. Ворог міг просунутися до околиць Макіївки, досягти успіхів на південний захід від Площанки.

Карта бойових дій Харківська та Луганська області

В Бахмуті тривають бої. На околицях відбиті атаки в районах Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Північного. Ворог міг просунутися в південно-західному Бахмуті на південь від вулиці Корсунського, приблизно за 7 км на північний захід від Бахмута між Богданівкою та Хромовим, а також у північному Бахмуті. За даними DeepState, на півдні також є просування від Маріупольського кладовища і вище. В лісосмузі на півночі Бахмута тривають спроби пробити нашу оборону.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках російські війска намагалися наступати в бік Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Новомихайлівки. Аби атакувати Бердичі, вважають аналітики ISW, ворог мав захопити Степове. Та DeepState не підтверджує це твердження. Також є геодані про просування ворога на північ від Авдіївки між Красногорівкою та Кам’янкою і поблизу Водяного, приблизно за 6 км на південний захід від Авдіївки.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Росіяни заявляють про відбиття операцій української розвідки у Запорізькій області. Це відбулося начебто біля Чарівного, Новоданилівки, Роботиного та Малої Токмачки — все навколо Оріхова.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухами в Джанкої знищено партію крилатих ракет "Калібр", яка перевозилася потягом. Зо до ситуації у Бахмуті та Авдіївці, експерт вважає, що місцями росія має тактичну перевагу, водночас наступ ворога вже втрачає рушійну силу.