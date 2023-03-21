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"Багато чого помінялося". Чи захлинається насправді великий наступ росії, пояснив аналітик

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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ЗСУ продовжують тримати удар армії рф, на деяких ділянках наступ окупантів "видихся" Новина оновлена 21 березня 2023, 19:56
ЗСУ продовжують тримати удар армії рф, на деяких ділянках наступ окупантів "видихся". Фото Генштаб ЗСУ

Євген Дикий повідомив "Телеграфу" про головні проблеми окупантів і нові загрози для України

Анонсований пропагандистами кремля ще в кінці минулого року так званий "великий наступ росії" на Україну глобально провалюється. Втім, за останні дні на деяких окремих напрямках наступ окупантів посилився, інтенсивність бойових дій дещо зросла. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

"Цей ("великий". — Авт.) наступ видихається, але ще не видихнувся зовсім. Це два різних дієслова — "видихатися" і "видихнутися". Десь тиждень тому британці писали про те, що активність росіян падає. Але за останні п'ять днів багато чого помінялося. Тобто, таке враження, що наступ знову посилився. Це стосується і Бахмутського напрямку, і до нього додався Авдіївський, який зараз фактично зрівнюється з Бахмутом. Загалом, якщо дивитися всю динаміку по всьому фронту, то так, наступ видихається цілком логічно при таких втратах, які несуть росіяни. Навіть для них такі втрати нескінченно — це неможливо", — каже він.

Як додав Дикий, для армії рф такий масштаб втрат в техніці та особовому складі (за даними Генштабу, з осені-2022 щодоби ЗСУ ліквідують біля 1 тис. окупантів. — Авт.) "починає суттєво впливати на боєздатність".

"Сильно зменшилась інтенсивність бойових дій на лінії Сватово-Кремінна, — продовжує ветеран АТО. — Під Сватово взагалі вже умовно низька інтенсивність (наскільки можна говорити про низьку на цьому фронті). Під Кремінною окупанти ще ходять в атаки. Але якщо раніше це було щодня, то тепер на такої інтенсивності атаки вони збирають сили 4-5 днів. Вугледар — взагалі пауза. Після фактично розгрому двох бригад морпіхів рф, росіяни явно там збирають сили для ще однієї спроби. Проте роблять це вже не один тиждень. Але явно збирають, і з дуже високою ймовірністю ще одна спроба прориву буде".

Він також підкреслив, що тим часом в районі Бахмута і Авдіївки можна говорити про те, "що після певного видихання у росіян відкрилося друге дихання, їм явно ще "досипали" поповнення, тож там наразі дуже важко".

"Останні п'ять днів там знову доволі інтенсивний їхній наступ", — повідомляє Євген Дикий.

Зазначимо, раніше військовий експерт Олексій Мельник говорив "Телеграфу", що динаміка наступу росії або вже досягла своєї кульмінації, або наближається до неї. За його оцінками, в стратегічному плані все одно ініціатива у війні знаходиться в руках України та ЗСУ попри багатомісячні невдалі спроби окупантів взяти Бахмут в кільце та всупереч локальним тактичним успіхам росіян в деяких місцях.

Разом з тим, як повідомив 21 березня координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, російське військове командування при нинішньому рівні мобілізації в рф "не може компенсувати втрати в зоні бойових дій".

"Таким чином, якщо протягом найближчого часу в росії не оголосять чергову мобілізацію, вони щомісяця "просідатимуть" на 30-40 тисяч о/с. Але найцікавіше те, якщо вони почнуть знову нарощувати потенціал мобілізації, рівень втрат від неї у окупантів так само зростатиме. Це пов'язано з тим, що з необхідних компенсації для армії рф мобілізаційних ресурсах, втрачається їхня якість. При тому, що з кожним днем скорочуються можливості щодо їх забезпечення та штатної комплектації. І якщо завтра в рф почнуть мобілізувати 50-100 тис., то це будуть… голі-босі!", — аргументує експерт.

Як пояснює координатор "ІС", по суті 20 тис. мобілізованих — це той ресурс, який російські окупаційні війська можуть забезпечити щомісяця. Більше — криза МТЗ та чергове зростання втрат, яке потрібно буде компенсувати ще більшою мобілізацією.

"Ось такий уроборос (з міфології — буквально, "той що пожирає хвіст". — Авт.) людського ресурсу для РОВ. Це інсульт усієї системи", — резюмував експерт.

Як повідомлялось раніше, за оцінками британської газети The Economist, ЗСУ освоїли вже 5 варіантів тактики.

"Телеграф" також писав, що поки ЗСУ чекають на прибуття найсучасніших американських ЗРК Patriot, французькі зенітні ракетні комплекси Crotale, що надійшли раніше, виявили і збили свою першу мету в українському небі.

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#Росія #Війна #Наступ #ЗСУ #Євген Дикий