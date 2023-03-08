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Скоро будуть в Україні: що вміють легендарні американські комплекси Patriot (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Patriot може збивати цілі на відстані до 150 кілометрів Новина оновлена 08 березня 2023, 10:33
Patriot може збивати цілі на відстані до 150 кілометрів. Фото Getty Images

З англійської назва комплексу розшифровується як "Радар стеження із фазованою решіткою для перехоплення цілі"

Нещодавні заяви польського міністра оборони про постачання Україні зенітно-ракетних комплекс Patriot неабияк порадували українців. І хоча в уряді сусідньої країни поспішили заявити про "помилки перекладу" в трактуванні слів чиновника, у Повітряних силах ЗСУ стверджують: системи справді очікуються в Україні найближчим часом. За словами речника відомства Юрія Ігната, наразі активно тривають навчання наших військових з використання цього озброєння. Як тільки воно опиниться на українській території, про це одразу офіційно повідомлять, підкреслив він.

Тим часом "Телеграф" вирішив розповісти читачам, чому ж Patriot вважається таким легендарним ЗРК і на які дива на фронті він здатен. Найголовнішою його перевагою, звісно ж, лишається далекобійність — він здатен знищувати цілі на відстані до 150 км.

Що відомо про "Патріоти"?

Комплекс Patriot
"Патріоти" під час навчань

MIM-104 Patriot є зенітно-ракетною системою, яка має в своєму складі радіолокаційний компонент системи озброєння. Основою системи озброєння є AN/MPQ-53, який розшифровують "Радар стеження із фазованою решіткою для перехоплення цілі" (англ. Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target). Звідси і назва — Patriot, за першими літерами слів. Будучи американською розробкою, комплекс активно використовується армією США. Також "Патріоти" на озброєнні мають армії й багатьох інших країн світу. В Америці MIM-104 Patriot є основою протиповітряної та протиракетної систем держави.

Розробку озброєння закінчили ще 1969 року. Одиниця такої зброї коштує близько мільярда доларів, одна ракета до неї — 4 млн. Зазначимо, що в ЗРК використовують передові ракети-перехоплювачі з повітря, які підкріплені роботою високоефективних радіолокаційних систем.

Склад і спосіб роботи

Patriot є вельми складним озброєнням, до якого входять десятки компонентів. Основними із них вважаються уже згаданий пункт управління AN/MPQ-53, а також багатофункціональна радіолокаційна станція, зенітні керовані ракети, пускові установки (близько 8 штук), джерела енергопостачання, комплекс зв'язку (радіорелейні станції плюс антенно-щоглові пристрої). Також комплексу необхідне додаткове обладнання, до яких входять транспортно-заряджальні машини (найчастіше тягач і причеп), авто для транспортування малогабаритних запасних частин і рухомий пункт технічного обслуговування.

ЗРК Patriot фото
Комплекс Patriot ефективно закриває небо над великими містами

Якщо "Патріот" входить до складу дивізіону із шести батарей, то до його складу включають ще й додаткові засоби для радіотехнічного і тактично маскування.

Коли необхідно відстежити і знищити повітряну ціль, оператори Patriot займаються наведенням снаряда за допомогою методу "стеження через ракету". Діє це таким чином: ракета, котра перебуває у повітрі, приймає відбитий від цілі сигнал наземної РЛС і ретранслює його по односторонньому каналу зв'язку на командний пост. Завдяки цьому є можливість обробляти дані не лише від рухомого снаряда, а й наземної техніки, завдяки чому наведення відбувається набагато ефективніше.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, що відомо про британські зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM, які вже успішно працюють в Україні.

Також ми писали про можливості і характеристики італійсько-французької розробки SAMP/T-Mamba. Ця система теж має на меті покращити українські систему протиповітряної оборони.

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