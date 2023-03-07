Довгоочікуване озброєння від союзників уже прибуло в Україну – офіційно

Польські партнери стали посередниками щодо передачі систем Києву

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, надання яких США погодили у грудні 2022 року, нарешті прибуло до України. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, коментуючи питання військової допомоги Києву.

Детальніше він розповів в інтерв'ю виданню LA RAZÓN. За словами Блащака, Польща є одним із найбільших партнерів України під час повномасштабної війни, і займається не лише підтримкою мирного населення, а й регулярно надає озброєння та займається транспортуванням техніки.

"Мушу підкреслити, що завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot чи перші танки Leopard, — говорить польський міністр. — Ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів".

Блащак підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну польський уряд передав лише зброї на понад 2,2 млрд євро. В цю суму, між іншим, не включають витрати на підготовку і навчання українських військових, а також останній пакет важкої техніки, серед яких і славнозвісні "Леопарди".

Згадав міністр оборони Польщі і питання постачання авіації, додавши, що це слід вирішувати "на ширшому союзницькому рівні".

Нагадаємо, що попередньо український колега Блащака Дмитро Кулеба стверджував, що на поставки перших "Патріотів" знадобиться близько пів року. Очевидно, чудові результати навчань наших захисників за кордоном мали позитивний вплив і на скорочення терміну передачі озброєння.

"Телеграф" також писав, на що взагалі здатна ЗРК Patriot та для чого її застосовуватимуть в Україні.