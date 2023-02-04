"Зоряні смуги" в українському небі: як британський ЗРК прикриває ЗСУ

Комплекс збиває ворога на дальності до 7 км

У ході боїв за Вугледар засвітився британський зенітно-ракетний комплекс малої дальності Stormer HVM, який прикриває ЗСУ від авіації окупантів.

Відповідне відео розмістив у своєму блозі у Twitter журналіст AFP Арман Солдін. У ролику про українських героїв помітили ЗРК, що пересувається дорогою.

Самохідний зенітно-ракетний комплекс має в якості бази броньоване гусеничне шасі Alvis Stormer, яке використовується для створення різних спеціалізованих бойових машин. У базовому варіанті транспортер має вагу близько 13 тонн і здатний однією заправці подолати до 650 км на швидкості до 80 км/год.

Що стосується бойових можливостей, то Stormer HVM має радар, здатний менш ніж 5 секунд засікти повітряну мету, прорахувати її курс і дати сигнал на пуск 8 зенітних ракет Starstreak ("Зоряна смуга". — Ред .). Комплекс "бачить" літак на відстані до 8 км і гелікоптер — до 18 км; його ракета здатна збити ціль з відривом до 7 км і висоті до 7000 метрів.

У самохідній машині знаходяться 8 готових до пуску зенітних ракет Starstreak, ще 12 перевозяться всередині Stormer HVM для швидкої перезарядки. Все це дозволяє їм забезпечувати близьке прикриття військ безпосередньо на полі бою.

А тим часом США заявили про черговий пакет військової допомоги, до якого увійдуть дві пускові установки ЗРК HAWK.