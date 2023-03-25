Зеленський пояснив, чому Україна не починає анонсований контрнаступ

Російські військові все ще мають набагато більше боєприпасів, аніж українська сторона

Україна вже кілька тижнів живе в очікуванні обіцяного контрнаступу ЗСУ, однак він все ще не розпочався. Президент Володимир Зеленський говорить, що для цього є вагомі підстави. Зокрема, нестача західного озброєння, адже ворог й досі має серйозну перевагу у технічному забезпеченні. ЗСУ ж поки очікують нових поставок боєприпасів, а також винищувачів.

Про це він заявив під час інтерв'ю японському виданню Yomiuri. Із представником іноземного ЗМІ Зеленський поспілкувався під час залізничної поїздки із Херсона до Києва.

"Ми ще не можемо почати. Ми ще не можемо їх [військових] відправити", — підкреслив він, говорячи про перспективи весняного контрнаступу ЗСУ.

За словами президента, ситуація на сході країни вельми важка, і одна із причин — саме нестача боєприпасів. Їх наразі Україна очікує від партнерів. Зеленський також підкреслив, що росіяни все ще щодня вистрілюють утричі більше, аніж можуть собі дозволити українські захисники.

Політик закликав іноземних партнерів знайти політичну волю, яка б допомогла пришвидшити процес надання Україні необхідного озброєння. На його думку, чекати не можна, адже війна не зупиняється і щодня забирає нові життя.

"Телеграф" раніше писав, що для здійснення контрнаступу українськими військовими слід виконати чотири основні умови. За словами військового аналітика Євгена Дикого, поки що виконана всього одна.

Також ми розповідали, які оцінки щодо підготовки ЗСУ дають російські окупанти. Ворог уже готується до ударів на окремих напрямках, і деякі із них — вельми несподівані.