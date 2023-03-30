"Злая шутка": Кулеба оценил председательство россии в Совбезе ООН

Мир не может быть в безопасности, пока в Совбезе ООН будут представители страны-агрессора

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что председательствование россии в Совбезе ООН с апреля — это плохая шутка.

Об этом сегодня, 30 марта, министр написал на своей странице в Twitter, напомнив миру, что россия ведет кровавую и жестокую войну на территории Украины, а российский диктатор владимир путин является военным преступником.

"Председательство россии в Совбезе ООН 1 апреля — злая шутка. россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МКС за похищение детей", — написал он.

Глава МИД уверен, что мир не может быть безопасным место, пока представители россии будут в Совбезе ООН.

Отметим, что с 1 апреля 2023 года россия может начать председательствовать в Совбезе ООН. Это дает право российским представителям в течение месяца модернизировать работу организации, а также представлять ее в других структурах ООН. В свою очередь Украина делает все возможное, чтобы не допустить этого. В частности, проводит консультации с постоянными членами Совбеза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россия в ближайшее время планирует собрать заседание Совета Безопасности ООН из-за решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест путина.