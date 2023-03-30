"Злий жарт": Кулеба оцінив головування росії в Радбезі ООН

Світ не може бути в безпеці, поки в Радбезі ООН будуть представники країни-агресора

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що головування росії в Раді безпеки ООН з квітня — це поганий жарт.

Про це сьогодні, 30 березня, міністр написав на своїй сторінці у Twitter, нагадавши світові, що росія веде криваву та жорстоку війну на території України, а російський диктатор володимир путін є військовим злочинцем.

"Голова росії в Раді безпеки ООН 1 квітня — злий жарт. росія узурпувала своє місце, вона веде колоніальну війну, її лідер є військовим злочинцем, який розшукує МКС за викрадення дітей", — написав він.

Глава МЗС упевнений, що світ не може бути безпечним місцем, поки представники росії будуть у Раді безпеки ООН.

Зазначимо, що з 1 квітня 2023 року росія може почати головувати в Раді безпеки ООН. Це дає право російським представникам протягом місяця модернізувати роботу організації, а також представляти її в інших структурах ООН. Своєю чергою Україна робить все можливе, щоб не допустити цього. Зокрема, проводить консультації з постійними членами Ради безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росія найближчим часом планує зібрати засідання Ради Безпеки ООН через рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт путіна.