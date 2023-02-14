Як росію позбавити голоса в Раді безпеки ООН: експерт пояснив проблему

Виключення росії з ООН є малоймовірним

Сценарій, за якого росію найближчим часом буде виключено з ООН або її Радбезу, є вкрай малоймовірним. Незважаючи на те, що Україна веде важку боротьбу за позбавлення росії голосу на засіданнях Генасамблеї, ухвалення цього рішення ускладнюється відразу кількома факторами.

Таку думку висловив політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

За його словами, першою перепоною на шляху виключення росії з ООН є Китай.

"Насамперед, тому що до складу Ради безпеки входить Китай, який розуміє, що такий сценарій розвитку подій не відповідатиме його тезам про зовнішньополітичну та глобальну стабільність. До того ж уряд цієї країни добре знає, як КНР сама стала членом цієї організації", - Вважає Магда.

Другим фактором є те, що виключення росії з ООН передбачає ухвалення відповідного колегіального рішення на Генасамблеї, а на сьогоднішній день це нереалістичний сценарій, зазначає Магда, додаючи, що "з росією воює тільки Україна. В інших країнах можуть бути погані або складні відносини з нею, однак це не означає, що уряди цих держав повинні одноголосно приймати незручні для себе рішення і діяти так радикально, як нам цього хотілося б".

Докладніше про наростаючу загрозу Європі з боку росії, а також чому на Заході на це заплющують очі читайте у статті "Телеграфа" : Війна вийшла за межі України: чому на Заході заплющують очі на військову загрозу Європі з боку росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тим часом у світі зростає антикремлівська коаліція. Резніков відкрив секрети нового "Рамштайну".

Також ми повідомляли про те, що відбувається у сусідній Молдові через день після винесення плану росії про державний переворот у країні.