Как россию лишить голоса в Совбезе ООН: эксперт объяснил проблему

Исключение россии из ООН является маловероятным

Сценарий, при котором россия в ближайшее время будет исключена из ООН или ее Совбеза является крайне маловероятным. Несмотря на то, что Украина ведет тяжелую борьбу за лишение рф голоса на заседаниях Генассамблеи, принятие этого решения осложняется сразу несколькими факторами.

Такое мнение высказал политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, первой преградой на пути исключения россии из ООН является Китай.

"В первую очередь, потому что в состав Совета безопасности входит Китай, понимающий, что такой сценарий развития событий не будет соответствовать его тезисам о внешнеполитической и глобальной стабильности. К тому же, правительство этой страны хорошо знает, как КНР сама стала членом этой организации", — считает Магда.

Вторым фактором является то, что исключение россии из ООН предусматривает принятие соответствующего коллегиального решения на Генассамблее, а на сегодняшний день это нереалистичный сценарий, отмечает Магда, добавляя, что "с рф воюет только Украина. У остальных стран могут быть плохие или сложные отношения с ней, однако это не означает, что правительства этих государств должны единогласно принимать неудобные для себя решения и действовать так радикально, как нам этого хотелось бы".

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