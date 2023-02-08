"Жаль, когда кумиры разочаровывают": основатель Pink Floyd сделал громкое заявление по Украине в ООН

Уотерс призвал договориться о прекращении огня

Прокремлевский певец и основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который был приглашен российской стороной на заседание Совета Безопасности ООН по Украине, выступил на нем и сделал громкое заявление по поводу вторжения рф в нашу страну.

Как передают росСМИ, в своей речи Уотерс, который уже давно известен озвучиванием нарративов пропутинской пропаганды, заявил, что не считает неспровоцированной войну в Украине. При этом вторжение рф в Украину он осудил.

"Но также – вторжение россии в Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом", – сказал Роджерс.

Также Уотерс призвал Джо Байдена, владимира путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня в Украине.

"Мы требуем изменений. Президент Байден, президент путин, президент Зеленский, США, НАТО, россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня в Украине сегодня", – говорит Уотерс.

На выступление Уотерса в ООН отреагировали уже и в Украине. Так, например, известный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале написал "жаль, когда кумиры разочаровывают. Особенно если это кумиры юности и бесспорные лидеры мнений".

При этом он напомнил, что участники Pink Floyd не разделяют мнения Уотерса. Так, например, Поли Сэмсон, жена Дэвида Гилмора назвала Уотерса "полной дремучей ненависти путинской марионеткой", а сам певец сказал, что жена права.

"Гилмор остался собой. Фотографируется с украинским флагом. С Уотерсом больше не перепоет "Старые песни о главном", а поет "Червону Калину" вместе с Хливнюком. Наверное, это потому, что ему очень повезло с женой", — пишет Цаплиенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что поляки жестко поставили на место легендарного рокера из-за Украины.

Также мы сообщали о том, что сооснователь Pink Floyd раскритиковал Байдена за поставки оружия Украине.