"Что дальше? Мистер Бин?": россия зовет легендарного рокера выступить в ООН по Украине

василий небензя заявил, что у Уотерса есть своя позиция

Озабоченные масштабными поставками военной помощи Украине и не имея на них никакого влияния россияне, по всей видимости, решили прибегнуть к "тяжелой артиллерии" и запросили участие прокремлевского певца и основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса в качестве спикера на заседании Совета безопасности ООН, которое москва запросила для обсуждения поставок оружия Украине.

Как пишут российские пропагандисты, россия запросила участие известного рок-музыканта Роджера Уотерса в качестве спикера на заседании Совета безопасности ООН "по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в контексте наращивания западных военных поставок в эту страну".

Реагируя на вышеуказанную новость один из дипломатов Совета Безопасности ООН на условиях анонимности в комментарии Reuters иронично заявил: "раньше российская дипломатия была серьезной. Что дальше? Мистер Бин?"

В свою очередь посол россии в ООН василий небензя заявил, что у Уотерса есть своя позиция "и вы ее услышите завтра", в шутку добавив: "возможно, он и нам споет".

В материале отмечается, что Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, собирался десятки раз с тех пор, как россия вторглась в Украину 24 февраля прошлого года. Но он не может предпринять никаких действий, потому что россия имеет право вето, наряду с Соединенными Штатами, Китаем, Великобританией и Францией.

Напомним, что Роджер Уотерс имеет пророссийские взгляды, которые он не скрывает уже давно. Еще в 2014 году он говорил, что Революция Достоинства была "организована США" и что якобы действия Вашингтона подтолкнули россию к захвату Крыма.

Уже во время полномасштабного российского вторжения основатель Pink Floyd назвал президента США Джо Байдена "военным преступником" за то, что тот поддержал передачу оружия Украине.

При этом сама легендарная рок-группа поддерживает Украину и даже записала в поддержку нашего народа новую песню.