"Шкода, коли кумири розчаровують": засновник Pink Floyd зробив гучну заяву щодо України в ООН

Уотерс закликав домовитися про припинення вогню

Прокремлівський співак і засновник групи Pink Floyd Роджер Уотерс, який був запрошений російською стороною на засідання Ради Безпеки ООН по Україні, виступив на ньому і зробив гучну заяву щодо вторгнення росії до нашої країни.

Як передають росЗМІ, у своїй промові Уотерс, який уже давно відомий озвучуванням наративів пропутинської пропаганди, заявив, що не вважає непровокованою війну в Україні. При цьому вторгнення росії в Україну він засудив.

"Але також – вторгнення росії в Україну не було неспровокованим. Тож я засуджую і провокаторів найсуворішим чином", – сказав Роджерс.

Також Уотерс закликав Джо Байдена, володимира путіна та Володимира Зеленського домовитися про припинення вогню в Україні.

"Ми вимагаємо змін. Президент Байден, президент путін, президент Зеленський, США, НАТО, росія, ЄС – усі ви, будь ласка, зміните курс зараз. Домовитеся про припинення вогню в Україні сьогодні", – каже Уотерс.

На виступ Уотерса до ООН відреагували вже й в Україні. Так, наприклад, відомий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі написав "шкода, коли кумири розчаровують. Особливо якщо це кумири юності та безперечні лідери думок".

При цьому він нагадав, що учасники Pink Floyd не поділяють думки Уотерса. Так, наприклад, Полі Семсон, дружина Девіда Гілмора назвала Уотерса "повною дрімучою ненависті путінською маріонеткою", а сам співак сказав, що дружина має рацію.

"Гілмор залишився собою. Фотографується з українським прапором. З Уотерсом більше не переспіває "Старі пісні про головне", а співає "Червону Калину" разом із Хлівнюком. Напевно, це тому, що йому дуже пощастило із дружиною", — пише Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поляки жорстко поставили на місце легендарного рокера через Україну.

Також ми повідомляли, що співзасновник Pink Floyd розкритикував Байдена за постачання зброї Україні.