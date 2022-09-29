Поляки жорстко поставили на місце легендарного рокера через Україну

Поляки продовжують підкріплювати солідарність із українським народом конкретними кроками, у тому числі на культурному фронті

Засновник легендарного рок-гурту Pink Floyd Роджер Вотерс, який раніше назвав президента США Джо Байдена "військовим злочинцем", з цього часу в Польщі є персоною нон-грата. Таке рішення сусідня країна ухвалила тому, що рокер публічно висловлює прокремлівську позицію. Поляки вважають, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України давати майданчик для творчості такій людині неприпустимо.

Як пише "Укрінформ", депутати міської ради міста Краків у середу, 28 вересня, одноголосно визнали засновника Pink Floyd Роджера Вотерса персоною нон-грата. Голосів "проти" чи "утримався" не було, усі 40 місцевих депутатів сказали "за".

Як йдеться у резолюції рішення, Краків, який є містом-побратимом Львова та Києва, має особливе зобов’язання зайняти позицію проти поширення дезінформації, що ганьбить українську націю.

Варто зазначити, що Вотерс давно відкрито озвучує наративи пропутинської пропаганди. Своїх проросійських поглядів він не приховував і в 2014 році. Тоді він говорив, що Революція Гідності була "організована США". Більше того, звинувачував Вашингтон, мовляв, той підштовхнув росію до анексії Криму.

Сам же гурт Pink Floyd зараз виступає з підтримкою України у боротьбі проти російської агресії. Як повідомляв "Телеграф", Нік Мейсон, Девід Гілмор, Гай Пратт та Нітін Соні вперше за 28 років випустили нову пісню. У ній використовується запис вокалу лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Тож "Ой, у лузі червона калина", що стала одним із гімнів війни, тепер звучить і в треку рок-легенд.