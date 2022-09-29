Поляки жестко поставили на место легендарного рокера из-за Украины

Поляки продолжают подкреплять солидарность с украинским народом конкретными шагами, в том числе на культурном фронте

Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Вотерс, который ранее назвал президента США Джо Байдена "военным преступником", с этих пор в Польше является персоной нон-грата. Такое решение соседняя страна приняла потому, что рокер публично выражает прокремлевскую позицию. Поляки считают, что после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины давать площадку для творчества такому человеку недопустимо.

Как пишет "Укринформ", депутаты городского совета города Краков в среду, 28 сентября, одноголосно признали основателя Pink Floyd Роджера Вотерса персоной нон-грата. Голосов "против" или "воздержался" не было, все 40 местных депутатов сказали "за".

Как говорится в резолюции решения, Краков, который является городом-побратимом Львова и Киева, имеет особое обязательство занять позицию против распространения дезинформации, порочащей украинскую нацию.

Стоит отметить, что Уотерс давно открыто озвучивает нарративы пропутинской пропаганды. Свои пророссийские взгляды он не скрывал и в 2014 году. Тогда он говорил, что Революция Достоинства якобы была "организована США". Более того, обвинял Вашингтон, мол, тот подтолкнул россию к аннексии Крыма.

Сама же группа Pink Floyd сейчас выступает с поддержкой Украины в борьбе против российской агрессии. Как сообщал "Телеграф", Ник Мейсон, Дэвид Гилмор, Гай Пратт и Нитин Сони впервые за 28 лет выпустили новую песню. В ней используется запись вокала лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка. Так что ставшая одним из гимнов войны "Ой, в лузі червона калина" теперь звучит и в треке рок-легенд.