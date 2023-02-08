"Що далі? Містер Бін?": росія кличе легендарного рокера виступити в ООН по Україні

Василь небензя заявив, що Уотерс має свою позицію

Стурбовані масштабними поставками військової допомоги Україні і не маючи на них жодного впливу, росіяни, мабуть, вирішили вдатися до "важкої артилерії" і запросили участь прокремлівського співака та засновника групи Pink Floyd Роджера Уотерса як спікера на засіданні Ради Безпеки ООН, яке москва зажадала для обговорення поставок зброї Україні.

Як пишуть російські пропагандисти, росія дала запит на участь відомого рок-музиканта як спікера на засіданні Радбезу ООН "щодо перспектив мирного врегулювання української кризи в контексті нарощування західних військових поставок до цієї країни".

Реагуючи на вищевказану новину, один із дипломатів Ради Безпеки на умовах анонімності в коментарі Reuters іронічно заявив: "Раніше російська дипломатія була серйозною. Що далі? Містер Бін?"

У свою чергу посол росії в ООН василь небензя заявив, що Уотерс має свою позицію "і ви її почуєте завтра", жартома додавши: "можливо, він і нам заспіває".

У матеріалі наголошується, що Радбез, який складається з 15 членів, збирався десятки разів відтоді, як росія вторглася до України 24 лютого минулого року. Але він не може вжити жодних дій, тому що росія має право вето, разом зі Сполученими Штатами, Китаєм, Великою Британією та Францією.

Нагадаємо, що Роджер Вотерс має проросійські погляди, які він не приховує вже давно. Ще 2014 року він казав, що Революція Гідності була "організована США" і нібито дії Вашингтона підштовхнули росію до захоплення Криму.

Вже під час повномасштабного російського вторгнення засновник Pink Floyd назвав президента США Джо Байдена військовим злочинцем за те, що той підтримав передачу зброї Україні.

При цьому сам легендарний рок-гурт підтримує Україну і навіть записав на підтримку нашого народу нову пісню.