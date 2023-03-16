Геноцид українців армією росії: Комісія при ООН зробила скандальний висновок

Деякі дії росіян в Україні вказують на можливість геноциду, але такими не є, вважають міжнародні комісії.

Міжнародна незалежна комісія не знайшла потрібних доказів того, що росія здійснює геноцид українців. Є аспекти, що викликають питання, але з геноцидом це не пов’язано.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву голови незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Еріка Месе. Комісії діяла під керівництвом ООН.

За його словами, члени комісії докладніше вивчили факт агресії росії проти України. Але ознаки геноциду українського народу не знайшли.

"Ми не виявили геноциду на території України ", — заявив Ерік Месе.

Водночас він зазначив, що серед зібраних доказів є аспекти, які "можуть викликати питання" щодо можливого геноциду української нації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські солдати розстріляли полоненого українського солдата за фразу "Слава Україні". У СБУ остаточно підтвердили його особу.