Геноцид украинцев армией рф: комиссия при ООН сделала скандальный вывод

Некоторые действия россиян в Украине указывают на возможность геноцида, но таковыми не являются, считают международная комисси

Международная независимая комиссия не нашла необходимых доказательств того, что россия осуществляет геноцид украинцев. Есть аспекты, которые вызывают вопросы, но с геноцидом это не связано.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы независимой международной комиссия по расследованию событий в Украине Эрика Месе. Комиссии действовала под руководством ООН.

По его словам, члены комиссии более подробно изучили факт агрессии россии против Украины. Но признаков геноцида украинского народа не нашли.

"Мы не обнаружили геноцида на территории Украины", — заявил Эрик Месе.

Вместе с тем он отметил, что среди собранных доказательств есть аспекты, которые "могут вызвать вопросы" о возможном геноциде украинской нации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские солдаты расстреляли пленного украинского солдата за фразу "Слава Украине". В СБУ окончательно подтвердили его личность.