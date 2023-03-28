Война — день 398: бои на Донбассе, рф вновь атаковала беспилотниками Киев

Оперативно о главном 28 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 398 дней. Бахмут и его окрестности остаются главным направлением удара оккупантов. Россияне продолжают терроризировать мирные украинские города налетами дронов-камикадзе, с которыми, впрочем, вполне успешно справляется украинская ПВО. Вместе с тем ВСУ получают долгожданную бронетехнику от союзников.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Киеве слышали взрывы. Их происхождение пока неизвестно. В области также было громко — там работала ПВО по вражеским дронам.

С данными за 25 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 395: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ активизировались на юге.

О происходившем 26 марта читайте в материале: Война — день 396: оккупанты штурмуют Бахмут и готовят новое наступление.

Информация за 27 марта доступна в сводке: Война — день 397: оккупанты увязли под Бахмутом и получили новую порцию "бавовны".